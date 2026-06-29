スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ＤｅＮＡについて、ファンから寄せられたコメントに答えた。高木氏は「試合がつまらないです。負けてばかりで最後まで見なくなりました。イベントより勝てる試合をしてください」との質問に回答。「イベントはイベントとして批判することでもないし、ファンを考えてやってのことなんだろうけども」と前置きをしたうえで「これだけは忘れてほしくない