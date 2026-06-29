サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が29日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）生放送に、FIFAワールドカップ（W杯）が開催されている米国から中継で出演。決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表についてコメントした。日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦う。武田氏は、ブラジルに勝つ確率について、「昔は10回やった