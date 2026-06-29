（資料写真）小田原市は７月１８日から海水浴場を開設する。海の日の２０日には新たに小田原城天守閣（同市城内）のライトアップも実施。青い光が海水浴シーズン到来の気分を盛り上げる。開設するのは伊豆や三浦、房総半島も見渡せる風光明媚（めいび）な御幸の浜と、波が穏やかでファミリー向きの江之浦の両海水浴場。ともに８月２３日までの３７日間で、昨年は合わせて延べ約５９００人が訪れたという。天守閣のライトアッ