ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、「タリーズ」とコラボを展開する。6月29日、カフェチェーン「タリーズコーヒージャパン」は、来る7月8日からTOMORROW X TOGETHERとのコラボレーションを展開すると発表した。【写真】スビン、日本の“人気アイス”を片手に出没「それぞれ違う君と僕が、1つの夢で集まって、ともに明日を作って行く」という意味を持つTOMORROW X TOGETHER。彼らのグループ名に込められた希望と、「タリーズ