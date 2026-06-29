ヨーロッパで続く記録的な暑さをめぐり、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は28日、高温に関連して、例年を1300人以上も上回る死亡が確認されたと明らかにしました。テドロス事務局長は、現在、ヨーロッパでは約1億5000万人が極端な暑さのもとで生活し、学校の閉鎖や電力網への負荷も相次いでいると述べました。そのうえで、「熱ストレスはしばしば“沈黙の殺し屋”と呼ばれる」と指摘し、6月21日以降、高温に関連する「超過死