落語団体で最大規模の落語協会（東京都）の総会と理事会が２９日、東京都内で開かれ、柳家さん喬さん（７７）の後任として、新会長に林家正蔵さん（６３）が選任された。正蔵さんは、祖父が七代目正蔵、父が初代林家三平という落語家一家に生まれ、１９７８年に父に入門。テレビのバラエティー番組やドラマ出演、アニメの声優など幅広く活躍した。８７年に真打昇進し、２００５年、九代目正蔵を襲名。同協会では１４年から１２