“兵庫県産の天然アップルぱい”ことグラビアアイドルの葵りんご（23）が、29日までにインスタグラムを更新。デートコーデを披露した。葵は「このデートコーデ何点？」と、デコルテ全開のホルターネックのトップスに、ミニスカート姿の動画を投稿した。フォロワーからは「バリこのコーデ好きやわ〜！」「爆美女降臨」「付き合う前なら120点」「90点、横にいると恥ずかしい」「笑顔と美脚だけで1万点」「一瞬水着かと思った」といっ