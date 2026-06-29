夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、近畿地方にお住まいの60代女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：あけみママ年代性別：60代女性同居家族構成：本人、夫住まいの地域：近畿地方職種：保育・教育系業種：教員雇用形態：公務員勤務年数：30年以上世帯年収：本人550万円、配偶者0円現預金：550万円、リスク資産：2000万円「夏ボーナスは50