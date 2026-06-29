第1話からの詳しいおさらいはこちら【写真】第1シーズンで人気を集めたこの人2023年に放送され、大きな話題を呼んだ堺雅人さん主演の日曜劇場『VIVANT』。7月26日から第2シーズンの放送が始まるのを前に、6月27日から第1シーズンの各話が再放送されています（放送は関東ローカル）。7月6日の第10話（最終話）の放送では、2023年の放送時に流れたラストシーンで使用されたカットを今回限定で見ることができます。このカットは配信で