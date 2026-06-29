CiONが、ビルボードライブツアー『JAZZ SESCiON vol.5』を9月より開催する。 （関連：ずっと真夜中でいいのに。が見せた“かつてない生々しさ”殻を破ったACAねの覚醒『ZOMBIE CRAB LABO』レポート） 『JAZZ SESCiON』は、音楽監修の西崎ゴウシを含むバンド編成とともに普段のステージとは一味違うアンサンブルを紡ぐ特別企画。第5弾となる今回は、初のツアー形式で横浜と大阪の2都市をま