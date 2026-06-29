茨城県牛久市で、軽トラックが自転車をはねる事故があり、女性が死亡しました。現行犯逮捕された運転手の男からは、基準値を超えるアルコールが検出されたということです。きのう午後9時すぎ、牛久市南の市道で軽トラックが自転車をはねる事故があり、自転車に乗っていた長野幸子さん（50）が死亡しました。警察は、軽トラックの運転手の高橋慎太郎容疑者（39）を過失運転傷害などの疑いで現行犯逮捕しました。高橋容疑者からは基