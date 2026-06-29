5月、50代男性をボンネットに乗せた状態で車を走らせ振り落として殺害しようとした疑いで、警察は6月28日、19歳の男を逮捕しました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の19歳の男です。 男は5月7日午前5時すぎ、新潟市中央区弁天の道路上で50代の男性をボンネットに乗せたまま、自らの普通乗用車を数メートル走らせて男性を振り落とし殺害しようとした疑いが持たれています。 被害者の男性は右鎖骨やろっ