倉本幹太容疑者（リフォーム会社のHPから）広島県三原市で4月、会社敷地内の土の中から男性の遺体が見つかった事件で、県警は29日、強盗殺人の疑いで広島市、無職倉本幹太容疑者（29）を逮捕した。容疑者と遺体で見つかった男性が、今年2月に東広島市で住宅が燃え住人が殺害された事件の共犯関係にあり、口封じのために殺害したとみて捜査していると明らかにした。東広島市の事件は2月16日未明に発生。住宅で火災があり、会社