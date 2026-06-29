今夏にグラビア卒業を公表した女優でグラビアアイドルの天木じゅん（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「泊まりロケ♡グラビア最後の撮影に行ってきます」と報告。布面積の少ない肌と同系色のビキニ水着ショットを公開し、曲線美を披露した。さらに「お知らせ」とグラビア掲載予定を発表。発売中6冊目写真集『あまぽち』小学館『あまぽち2.0』『グラドル名鑑2026』『sabra』『EX大衆』『FLASH