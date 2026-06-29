持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、サイドメニュー「旨辛骨付きレッドチキン」を7月2日より全国の「ほっともっと」店舗で発売する。「旨辛骨付きレッドチキン」は、夏の食欲をそそる“クセになる辛さ”の骨付きチキン。ガーリックとチキンの濃厚な旨味をベースに、チリペッパーと唐辛子の刺激的な辛さをプラス。あと引く辛さの中にも、噛むほどに素材本来の旨味がじんわりと広がる、奥深い味わいが特長だそう。クセ