ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が自然体なショットをアップし、ファンをとりこにしている。佐野は２９日までに自身のインスタグラムを更新。ＹｏｕＴｕｂｅ動画が公開されたことを報告すると、ピクニックを無邪気に楽しむショットをアップした。黒のトップスとパンツで、ニット帽をかぶったコーディネート姿。シャボン玉を膨らませたり、観覧車で口を大きく開けて笑う様子が収