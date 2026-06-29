先週末に奄美地方に接近した台風7号。 奄美大島のパッションフルーツ農家は、今月上旬の台風6号に続き、2度の被害を受けています。 (パッションフルーツ農家 山越織江さん)「これが病気。雨に打たれてしまうとどうしても病気が入ってしまう」 奄美市でパッションフルーツを生産する山越織江さん(33)です。 ビニールハウスの倒壊を防ぐため、先週末、台風7号が接近する前にハウスのビニー