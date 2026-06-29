中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年6月28日にXを更新。国旗損壊罪法案を巡り、国旗を損壊する行為を監視するXアカウントが生まれたことを受けて国旗の掲揚に懸念を明かした。「早速こうなる」日本の国旗を傷つける行為に刑罰を科す「日本国旗損壊罪法案」は、26日に衆院内閣委員会で賛成多数で可決した。一方、X上では6月上旬頃に「国旗の損壊を抑止する」という目的で作られたアカウントが登場。国旗を損壊する行為を見か