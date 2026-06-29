北九州市教育委員会は、7月から市立のすべての小中学校で、学力向上を目指し、AIを活用した学習アプリを導入すると発表しました。 北九州市立の小中学校で7月から導入されるAI型学習アプリには、小学校5教科、中学校9教科の教科書に準じた、およそ11万4000問のテスト機能が搭載されていて、児童生徒一人一人の習熟度に合わせて最適な問題が出題されます。 自学自習や夏休みの宿題にも活用され、学習履歴を基につまずいた