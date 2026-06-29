任期満了に伴う2026年12月の三島市長選挙に現職の豊岡武士市長（83）が5期目を目指し立候補すると表明しました。（三島市 豊岡武士市長）「三島駅南口の再開発事業など４つの事業を成し遂げる強い決意と、これまでの実績につきまして市民の皆様にご説明し訴えをさせて頂き審判を仰ぐ考えでございます」豊岡市長は三島市出身の83歳。2010年の市長選に初当選し、現在4期目です。豊岡市長は「三島駅南口の再開発や市役所新庁舎の建設