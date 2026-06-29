人工知能＝AIで運転技術の向上をサポートするAI教習システムを使った安全運転講習が静岡県牧之原市の自動車学校で行われました。専用のAIシステムを搭載した教習車は、車内のカメラと屋根のセンサーがドライバーの目線や車の位置を感知し、車のスピードやブレーキのタイミングなどを教習指導員にかわって採点します。そして、走行終了後には運転が自動的に採点され、減点対象となった場面が指摘され