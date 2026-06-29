台風7号と8号に伴う大雨の影響で、静岡県南伊豆町の観光施設「波勝崎モンキーベイ」は園内に土砂が流れ込み臨時休園となっています。27日、台風7号と8号が静岡県内に接近した影響で伊豆を中心に各地で大雨となり、南伊豆町では土砂崩れが発生しました。野生のニホンザルを間近で見られる「波勝崎モンキーベイ」では、園内の水路が詰まった影響で土砂が流れ込み27日から臨時休園となっています。29日は従業員とボランテ