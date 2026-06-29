歌舞伎俳優の中村獅童さん、陽喜さん、夏幹さん親子がスーツケースブランド「アジア・ラゲージ」の『KABUKI』新WEB CM &『KABUKI 14』 発表イベントに登場しました。【写真を見る】【中村獅童】息子たちの?バーター?出演にボヤキが止まらず「僕がやった方が上手だった」「いなくてもよかった…」「KABUKI」は、日本文化を象徴する歌舞伎の美意識や華やかな世界観をデザインに落とし込んだスーツケースコレクション。今回、初の