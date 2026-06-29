大分県別府市で発生したひき逃げ殺傷事件からきょうで4年となり、重要指名手配されている八田與一容疑者に関する新たな映像が公開されました。2022年6月、大学生1人が死亡、1人がけがをしたひき逃げ殺傷事件では、殺人などの疑いで、八田與一容疑者（29）が重要指名手配されています。発生から4年となるきょう、警察は事件発生の数分前の映像を新たに公開しました。被害者の男性2人のバイクのあとを八田容疑者が運転していたとみら