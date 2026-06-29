今回は、妻が夜通し授乳する中、爆睡し、起きたら妻も子どもも家にいなかったエピソードを紹介します。妻のイライラをひしひしと感じていたけど…「妻の出産後、育休をとりました。自分としては育児していたつもりでしたが、妻にとっては全然みたいで、妻のイライラをひしひしと感じていました。そんなある日、妻に『最近睡眠不足が辛くて、産後うつになりそう。今日の夜は絶対に子どものそばにずっといて、世話をしてほしい』と強