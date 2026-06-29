西城秀樹のデビュー55周年を記念して、フィルムライブ『HIDEKI FESTA 2026 秋』が9月15日より東京、大阪にて計4日間にわたり開催される。 （関連：西城秀樹が座右の銘とした「一生青春」、その言葉が示す正真正銘のアイドル性） 本公演は、今春に開催された『Hideki Saijo 55th Anniversary BIG GAME2026』のアンコール公演として実施されるもの。1975年に放送された『日本縦断20才の絶唱』『1975年 ヒデキリサ