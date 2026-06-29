三菱重工業が３日ぶりに反発した。日本経済新聞電子版が２８日、「三菱重工業は大型ガスタービンの生産能力を２０３０年度に２４年度比で２倍に引き上げる」と報じた。データセンターの導入拡大で電力需給のひっ迫が予想されるなかにあって、ガス火力発電向け部品の供給拡大に伴う収益貢献期待が広がる形となり、株価の支援材料となったようだ。記事によると、日米の生産拠点に１０００億円超を投じ、タӦ