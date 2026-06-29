7月12日に初日を迎える大相撲名古屋場所の番付が発表され、若隆景が5場所ぶりに関脇に返り咲きました。 【写真を見る】大相撲名古屋場所 番付発表 先場所優勝の若隆景が5場所ぶりに関脇に返り咲く 霧島は東の大関 7月12日初日 IGアリーナ 大相撲名古屋場所の会場、名古屋市北区のIGアリーナには29日午前6時前から、若手力士たちが続々と訪れ、番付表が入った重い束をそれぞれの部屋に持ち帰りました。 ことしの名