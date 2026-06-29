10年前の熊本地震の激震地・益城町で、人口が、地震前の水準まで回復しました。29日はそれを記念したセレモニーが開かれ、人口回復後、最初に生まれた櫛山央翔さん家族に認定証と記念品が贈られました。 【写真を見る】熊本地震10年激震地・益城町の人口水準が震災前に戻る一時は約1700人減…回復を祝うセレモニー熊本 震災から10年で地震前の水準まで回復 益城町は熊本地震で最大震度7を2度観測し、地震前ま