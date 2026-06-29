熊本県を襲った2020年7月豪雨から、間もなく6年です。 【写真を見る】今も2人が行方不明2020年7月豪雨から6年人吉市役所で献花熊本 関連死を含め21人が亡くなった人吉市では、市役所に献花台が設けられ、訪れた人達が鎮魂の祈りを捧げています。 献花台は7月3日まで設置 献花台は、人吉市役所1階の市民コーナーに設けられていて、訪れた人達が花を手向け、手を合わせていました。 2020年7月豪雨では、熊本