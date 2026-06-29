29日も熊本県内は梅雨の合間の晴れ間となり、阿蘇市では朝、幻想的な雲海の光景に包まれました。■阿蘇スカイライン展望所・午前 6時30分頃29日朝の阿蘇市は、雲が綿を敷き詰めたように阿蘇谷を覆い尽くし、幻想的な光景となりました。雲海は地表付近の気温が放射冷却で下がり、上空の気温と逆転したときに現れます。 敷き詰められたような雲の隙間からは阿蘇市も見え空中散歩ができそうな光景が広がりました。29日の阿蘇市乙