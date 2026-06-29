今年1月から神奈川県内で、およそ150回にわたって空き巣などの窃盗を繰り返していたとみられる33歳の男が逮捕されました。逮捕されたのはベトナム国籍の無職、チャン・ヴァン・ドゥック容疑者（33）で、先月19日の未明、90歳の女性が住む横浜市の住宅にカギのかかっていなかった玄関から侵入した疑いがもたれています。調べに対し、チャン容疑者は「わからない」と容疑を否認しています。警察によりますと、チャン容疑者は今年1月