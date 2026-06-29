中国商務省＝2月、北京（共同）【北京共同】中国商務省は29日、防衛省防衛研究所や三菱電機子会社など20の日本企業・団体を輸出規制リストに追加したと発表した。軍民両用品目の輸出を即時禁止した。リスト掲載は2月下旬の公表分と合わせて計40の企業・団体に拡大した。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁への対応措置を再強化した。日本原燃など20の企業・団体については、輸出審査を厳格に行う監視リストに追加した。同