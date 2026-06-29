＜29日（月）の天気＞梅雨前線は種子島・屋久島地方〜本州の南に停滞しています。前線に近い九州南部や奄美では雨が降り、非常に激しく降るおそれがあります。短時間の雨でも土砂災害に厳重に警戒してください。本州付近は日差しの届いているところが多くなっています。東北や西日本を中心に夏の暑さになるでしょう。ただ、気温が上がることもあり、午後は急な雨や雷雨の可能性があります。特に関東北部では激しく降るところがあり