韓国では、ワールドカップ グループステージでの敗退が決まり、代表監督が辞任しました。これに先立ち、李在明大統領は「無能な人を指揮官に選べば結果は明らかだ」などと代表監督らを批判しました。韓国代表はグループステージで1勝2敗の3位にとどまり、ほかのグループの結果から決勝トーナメント進出を逃しました。この結果を受け、代表監督の洪明甫氏は28日、辞任を表明し、「国民の皆様にお詫び申し上げます。責任は全て