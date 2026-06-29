俳優の浜木綿子さんが、美輪明宏さんを追悼しました。浜さんは所属事務所を通じてコメントを発表。一緒だったという美容院でのエピソードや、浜さんが見た美輪さんの人柄をつづりました。美輪さんは今月20日、老衰のため91歳で亡くなりました。■浜木綿子さんのコメント【全文】愛のある方でした。ご近所同士で美容院が一緒で、私がシャンプーをしてもらっていると、近づいて来られて「先に終わったから失礼するわね」と声をかけて