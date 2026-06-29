モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が、オフショットを公開した。生見は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「撮影合間にまねねと食べた日ドンキーコングした日」と記し、撮影合間の様子をシェアした。黒のノースリーブにブラウンのキャップをかぶったコーディネート。焼き鳥やお好み焼きを手にしたショットや、マネジャーの「まねね」とゲームを楽しむムービーをシェアした。この投稿にファンからは「かわ