2027年4月に任期満了を迎える富士宮市長選挙に元市議の深澤竜介氏が立候補を表明しました。富士宮市長選に立候補を表明したのは、元市議の深澤竜介氏（63）です。深澤氏は2007年から市議を3期務め、会見では郷土史博物館建設の白紙撤回や人口減少対策に取り組みたいと述べました。（元富士宮市議・深澤竜介氏）「富士宮に住んでよかった。富士宮で生活してよかったと思えるようなまちを市民の皆さんとともにつくっていきたい」2027