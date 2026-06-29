タレント・影山優佳（25）の公式Xが29日に更新され、急きょのお知らせにサッカーファンらから大きな反響が寄せられている。【写真】「これが噂のご実家…」影山優佳が公開した帰国後のオフショット現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していた影山。27日の投稿では「帰国しました」と自宅の写真を添えて報告していたが、この日の投稿で「仕事の都合で帰国を余儀なくされた影山ですが…」と切り出すと