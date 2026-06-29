サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは“出張版”として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！＊＊＊＜vol.21＞「ミレー独自のレインウェア『ティフォン』徹底研究」板倉さんもその使い勝手の良さから、普段の山行でも愛用中というミレーのバックパック。今回は同ブランドのレインウェアに直接