プリンセス・クルーズは6月24日、旅行会社向けにアラスカクルーズセミナーを開催した。カーニバル・ジャパンの堀川悟代表取締役社長より挨拶があり、2026年と2027年の両シーズン中、全17隻のうち8隻をアラスカに配船する市場への期待感を語った。セミナーでは、アラスカにクルーズが適している背景や船旅特有の体験を説明したほか、プリンセス・クルーズの規模や実績だけでなく、豊富なソリューションやホスピタリティについても解