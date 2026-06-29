山形市によりますと、きょう午前８時３０分ごろ、山形市土坂の山林で、クマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場はテレビ塔前バス停から東へおよそ１．２キロメートル地点ということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月27日（土曜）午後5時00分頃大字中桜田地内の路上にてクマ1頭を目撃6月27日（土曜）午後3時50分頃大字上桜田地内(