大分県別府市で起きた、ひき逃げ殺傷事件から6月29日で4年。名古屋でも八田與一容疑者について、情報提供が呼びかけられました。 【写真を見る】重要指名手配･八田與一容疑者(29) 大分･別府市のひき逃げ殺傷事件から4年 全国11都道府県で情報提供呼びかけ ｢些細なことでも構わない｣ これまでに1万3000件以上の情報 この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点で軽乗用車が停車中のバイクに追突し、男子大学生2人を死傷させそのま