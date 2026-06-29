ロックシンガーのダイアモンド☆ユカイが28日に自身のアメブロを更新。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんから贈られた品を明かし、追悼した。この日、ユカイは「20日、21日の大宮ソニックシティでのコンサートを前に、少し緊張していたこともあり、体調を崩していた」と明かし「そんなある夜、美輪明宏さんが突然、僕の夢の中に現れた」と告白。夢の中で「貴方、私があげた赤い毛皮をコンサートで着なさいな