スポーツやグルメを楽しむイベントが長崎市で開かれ、子どもたちがV・ファーレン長崎の選手との交流を楽しみました。 長崎スタジアムシティで行われた「ながさきスポフェス」。 子どもの運動をサポートする米田アカデミーと、やわらキッズ運動教室が家族で運動を楽しんでもらおうと初めて企画しました。 イベントにはV・ファーレン長崎の中村 慶太選手や波多野 豪選手らが登場し、