J1のV・ファーレン長崎が、新たなシーズンに向けて諫早市の練習場でトレーニングをスタートさせました。 Jリーグは、新シーズンからヨーロッパのリーグと同じ8月に開幕して翌年の6月まで行われます。 主力選手のほとんどが残留した中、29日のトレーニングでは新たに加入した選手たちも軽快な動きで汗を流していました。 練習場にはファンやサポータ