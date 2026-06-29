果肉がジューシーでなめらかな口当たりが特徴の石川県産アールスメロンが29日、金沢市で初出荷を迎えました。29日は、およそ80ケース、430玉の選別作業が行われ、大きさや網目が整っているかなどをひとつひとつ確認していました。今年は日照量が多かったことで生育が順調に進み、例年に比べて1週間ほど早く出荷を迎えました。JA金沢市メロン部会 馬田弘一部会長「家庭で一つのメロンを囲んで家庭団らんという形でおいしくいただい