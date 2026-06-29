熊本市議会は、物価高騰対策などを盛り込んだ一般会計補正予算案などを可決し、閉会しました。 物価高騰対策や防災対策を盛り込む 可決された一般会計補正予算の総額は、約5億8600万円で、新たな物価高騰対策や去年8月の記録的な大雨を踏まえた防災対策などを盛り込んでいます。 主な内訳では、秋以降に実施する物価高騰対策に3億9600万円を計上していて、当初3か月としていた水道料金や下水道使用料の減免を1か月延長し、4か月