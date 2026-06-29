俳優・タレントの杉浦太陽さんが自身のブログを更新。夢空ちゃんの成長を報告しました。 【写真を見る】【杉浦太陽】末娘・夢空（ゆめあ）ちゃんにメロメロ！話題の“ベイビーもっちゅりん”に「可愛すぎやろ〜」杉浦さんは25日、「立った！」と題し、「ユメさん、立とうと頑張ってます！！」「立つ時、補助すると、手を離して10秒くらい1人でも、立ちそうなときが、チラホラ」と綴り、1人で立っている夢空ちゃんの写真を投