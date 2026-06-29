【バンコク共同】東京・湯島の個室マッサージ店で当時12歳だったタイ人少女が性的サービスを強要させられた事件で、タイの首都バンコクの刑事裁判所は29日、人身取引の罪などに問われた少女の母親に禁錮7年6月の判決を言い渡した。